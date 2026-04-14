Peste suina, salgono i casi in Liguria: tredici nuovi contagi tra i cinghiali

Tornano a crescere i casi di peste suina africana in Liguria, con tredici nuove positività riscontrate tra i cinghiali. Nessun nuovo contagio, invece, in Piemonte, dove la situazione resta stabile.

Contagi – Secondo gli ultimi aggiornamenti, i nuovi casi liguri si concentrano tra le province di Genova e La Spezia. Nel dettaglio, tre positività sono state rilevate nel genovese: una a Campomorone, una a Rapallo e una a Santa Margherita Ligure. Le restanti dieci riguardano il territorio spezzino, con segnalazioni tra Dego e Deiva Marina.

Bilancio – Con questi nuovi dati, il totale delle positività in Liguria sale a 1.272 casi complessivi. Numeri che confermano come il virus continui a circolare nella fauna selvatica, mantenendo alta l’attenzione delle autorità sanitarie e degli enti locali.

Piemonte – Situazione diversa nella regione confinante, dove non sono stati registrati nuovi casi. Il bilancio complessivo resta fermo a 803 positività, senza variazioni rispetto ai precedenti aggiornamenti.

Territorio – Non cambia invece il numero dei Comuni coinvolti dall’emergenza: restano 196 quelli in cui è stata individuata almeno una positività alla peste suina africana. Un dato che indica una diffusione ormai consolidata, ma senza nuovi territori interessati negli ultimi giorni.

Monitoraggio – Proseguono le attività di controllo e sorveglianza, fondamentali per contenere la diffusione del virus, che colpisce i suini e i cinghiali ma non è trasmissibile all’uomo. Restano centrali le misure di prevenzione, soprattutto nelle aree più esposte.

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