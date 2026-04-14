Attualità

Benvenuti in Liguria a Varese Ligure tra biologico, storie di cestaie e gli stampi dei corzetti...

di Gilberto Volpara

41 sec

La puntata di mercoledì 15 aprile dalle 20.30 su Telenord e telenord.it

Benvenuti in Liguria a Varese Ligure tra biologico, storie di cestaie e gli stampi dei corzetti...
2265 - ASEF

 

La nuova puntata di Benvenuti in Liguria, il format del mercoledì sera di Telenord, legato a territorio ed enogastronomia, fa tappa a Varese Ligure in compagnia del Cuciosofo Sergio Rossi. 

 

Ospite della trasmissione sarà Lorenzo Viviani, presidente delle Cinque Terre, per un ponte non solo virtuale tra entroterra e mare spezzino.

 

Nel corso del menu, innumerevoli declinazioni del borgo conosciuto per il biologico: le curiosità del castello, l'originalità del centro storico, le stalle dei più giovani, i caseifici, nonchè, ricette locali e gli stampi dei famosi corzetti. All'interno del racconto anche chi, in collaborazione con l'assessorato regionale allo sviluppo economico, ha beneficiato dei contributi pubblici per restare o aprire sul territorio dell'interno. 

 

La settimana successiva, mercoledì 22 aprile, Benvenuti approderà in Val Trebbia. 

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

benvneuti in liguria varese

Condividi:

2273 - Telenord.settimolink.it