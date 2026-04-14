Benvenuti in Liguria a Varese Ligure tra biologico, storie di cestaie e gli stampi dei corzetti...
di Gilberto Volpara
La puntata di mercoledì 15 aprile dalle 20.30 su Telenord e telenord.it
La nuova puntata di Benvenuti in Liguria, il format del mercoledì sera di Telenord, legato a territorio ed enogastronomia, fa tappa a Varese Ligure in compagnia del Cuciosofo Sergio Rossi.
Ospite della trasmissione sarà Lorenzo Viviani, presidente delle Cinque Terre, per un ponte non solo virtuale tra entroterra e mare spezzino.
Nel corso del menu, innumerevoli declinazioni del borgo conosciuto per il biologico: le curiosità del castello, l'originalità del centro storico, le stalle dei più giovani, i caseifici, nonchè, ricette locali e gli stampi dei famosi corzetti. All'interno del racconto anche chi, in collaborazione con l'assessorato regionale allo sviluppo economico, ha beneficiato dei contributi pubblici per restare o aprire sul territorio dell'interno.
La settimana successiva, mercoledì 22 aprile, Benvenuti approderà in Val Trebbia.
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