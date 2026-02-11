Riaperta a senso unico alternato la strada che collega Camogli a Ruta

Dopo giorni di disagi e deviazioni obbligate, Via Figari, lungo la provinciale Camogli-Ruta, è stata riaperta al traffico con circolazione a senso unico alternato. Il miglioramento delle condizioni meteo ha permesso di completare gli interventi in prossimità della pedonale Sego, rendendo di nuovo percorribile il collegamento diretto tra Camogli e Ruta senza dover passare da Recco.

La chiusura si era resa necessaria il 29 gennaio a seguito dell’apertura di due voragini lungo la carreggiata, in particolare nel tratto in località Boschetto. A causarle era stato lo scorrimento di ruscelli sotterranei che, erodendo il terreno sotto l’asfalto, avevano compromesso la stabilità della strada. Una situazione che aveva imposto lo stop alla circolazione per motivi di sicurezza e pesanti ripercussioni sul traffico locale.

Sulla vicenda era intervenuto anche il sindaco Giovanni Anelli, che ai microfoni di Telenord aveva fatto il punto sugli interventi in corso e sulle tempistiche per la riapertura, rassicurando cittadini e attività della zona.

Con la riattivazione della strada resta comunque in vigore il senso unico alternato in alcuni tratti, sia per i lavori di sostituzione delle vecchie tubazioni del gas sia per il cantiere legato alla piscina comunale. Rimane inoltre il divieto di transito per i mezzi pesanti nel segmento della provinciale interessato dalla seconda voragine.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.