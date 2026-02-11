Genova, aree sportive di via Melegari: via libera alla riqualificazione

Svolta importante per le aree sportive ex Rubattino di via Melegari, nel quartiere di San Teodoro. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri di minoranza Alessio Bevilacqua e Paola Bordilli (Lega) e Pietro Piciocchi (Vince Genova). Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “proseguire con il percorso di riqualificazione delle aree sportive ex Rubattino di Via Melegari, partendo dagli opportuni interventi manutentivi; - garantendo nel percorso di riqualificazione il coinvolgimento del territorio attraverso il comitato di quartiere di Salita degli Angeli, le varie associazioni e il Municipio, a riferire in apposita commissione, da convocare entro dicembre, le ipotesi progettuali per la riqualificazione dell’area”.

Esprimiamo grande compiacimento per l’approvazione in Consiglio comunale della mozione sulla riqualificazione delle aree sportive ex Rubattino di via Melegari. Un risultato politico importante che segna un primo passo concreto verso la restituzione di quest’area al quartiere di San Teodoro dopo oltre dieci anni di abbandono.

"L’approvazione della mozione è un segnale atteso da tempo – dichiarano Alessio Bevilacqua e Paola Bordilli –. Siamo contenti che il Consiglio comunale abbia riconosciuto l’urgenza di intervenire. Ora serve coerenza: questo voto deve tradursi subito in azioni concrete. C’è grande soddisfazione per un atto che nasce dall’ascolto del territorio e dal lavoro portato avanti insieme ai cittadini. Adesso è necessario avviare immediatamente il processo di riqualificazione, partendo dagli interventi urgenti di manutenzione del verde, pulizia e derattizzazione".

Anche il capogruppo della Lega in Municipio Davide Rossi, e i consiglieri Andrea Ferrari e Serena Russo salutano di buon grado questa novità: "Si tratta di un progetto su cui abbiamo lavorato da diversi anni, convinti dell’importanza di restituire al quartiere una struttura sportiva adeguata, moderna e fruibile, attesa da troppo tempo dai cittadini.

Il voto favorevole della maggioranza di centrosinistra e del Sindaco rappresenta un segnale positivo di condivisione su un tema che va oltre le appartenenze politiche. Lo sport è aggregazione, crescita sociale, presidio di legalità e punto di riferimento per i giovani del territorio. Ora, però, è il momento dei fatti concreti: servono tempistiche certe, stanziamenti adeguati e un cronoprogramma chiaro per la riqualificazione dell’impianto. I cittadini attendono questa opera da anni e meritano risposte rapide e tangibili. Come Lega vigileremo affinché l’impegno assunto si traduca in risultati reali per il quartiere".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.