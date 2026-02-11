Genova, aree sportive di via Melegari: via libera alla riqualificazione
di c.b.
Svolta importante per le aree sportive ex Rubattino di via Melegari, nel quartiere di San Teodoro. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri di minoranza Alessio Bevilacqua e Paola Bordilli (Lega) e Pietro Piciocchi (Vince Genova). Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “proseguire con il percorso di riqualificazione delle aree sportive ex Rubattino di Via Melegari, partendo dagli opportuni interventi manutentivi; - garantendo nel percorso di riqualificazione il coinvolgimento del territorio attraverso il comitato di quartiere di Salita degli Angeli, le varie associazioni e il Municipio, a riferire in apposita commissione, da convocare entro dicembre, le ipotesi progettuali per la riqualificazione dell’area”.
Il voto favorevole della maggioranza di centrosinistra e del Sindaco rappresenta un segnale positivo di condivisione su un tema che va oltre le appartenenze politiche. Lo sport è aggregazione, crescita sociale, presidio di legalità e punto di riferimento per i giovani del territorio. Ora, però, è il momento dei fatti concreti: servono tempistiche certe, stanziamenti adeguati e un cronoprogramma chiaro per la riqualificazione dell’impianto. I cittadini attendono questa opera da anni e meritano risposte rapide e tangibili. Come Lega vigileremo affinché l’impegno assunto si traduca in risultati reali per il quartiere".
