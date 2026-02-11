Numero unico 112: nel 2025 due liguri su tre hanno chiesto aiuto

Sono 980mila le chiamate totali ricevute dal numero unico europeo d'emergenza 112 in Liguria nel 2025, in media quasi due cittadini su tre hanno chiesto o avuto bisogno di un aiuto.

È il dato emerso in occasione della Giornata europea del numero unico d'emergenza che garantisce la possibilità di chiedere soccorso gratuito sanitario e non solo in tutta l'Unione Europea.

I dati confermano quanto sia centrale il servizio: 276.891 chiamate in Liguria pari a oltre il 28% del totale hanno riguardato emergenze sanitarie, 100.087 pari a oltre il 10% hanno coinvolto l'Arma dei carabinieri, 87.662 la polizia di Stato, 57.152 i vigili del fuoco e 4.164 la Capitaneria di porto.

"Il 112 è un numero da usare correttamente, solo in caso di reale emergenza - rimarca l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. Un utilizzo consapevole permette agli operatori di rispondere più rapidamente a chi ha davvero bisogno di aiuto e di garantire interventi tempestivi ed efficaci. Come sistema sanitario continuiamo a investire sull'integrazione dei servizi di emergenza e sulla qualità delle risposte, perché dietro ogni chiamata c'è una vita da proteggere".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.