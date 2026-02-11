Attualità

Carnevale in Piazza Carignano: l'invito del Civ

di v.f.

11 sec
Assoclima

Mercoledì 11 febbraio, il Civ Carignano invita grandi e piccini a vivere il Carnevale a partire dalle 16:30 in piazza Carignano. Tra giochi, tanta allegria e l’immancabile pentolaccia, verranno premiate le tre maschere più originali della giornata.

