Carnevale in Piazza Carignano: l'invito del Civ
di v.f.
11 sec
Mercoledì 11 febbraio, il Civ Carignano invita grandi e piccini a vivere il Carnevale a partire dalle 16:30 in piazza Carignano. Tra giochi, tanta allegria e l’immancabile pentolaccia, verranno premiate le tre maschere più originali della giornata.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Ex Ilva, Bombardieri (Uil): “Un fondo americano non viene per beneficenza, priorità all’impiego”
11/02/2026
di Redazione
Liguria: 6,2 milioni contro la dispersione scolastica e per il diritto allo studio
11/02/2026
di Redazione
L'appello dei Giovani Industriali: "Senza regole certe, impossibile fare impresa"
11/02/2026
di Redazione
Benvenuti in Liguria fa tappa a Riomaggiore: le Cinque Terre più vere, quelle dei residenti
11/02/2026
di Gilberto Volpara