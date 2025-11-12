RFI: su linee AV Torino-Milano, Treviglio-Brescia, Torino-Padova attivato Sistema Comando e Controllo Multistazione

E’ stato attivato lo scorso week end da Rete Ferroviaria Italiana e Italferr (Società del Gruppo FS Italiane) un moderno Sistema Comando Controllo Multistazione (SCCM).

Le nuove tecnologie di segnalamento ferroviario, tra le più avanzate e tecnologiche al mondo, consentiranno un’ottimale gestione della circolazione ferroviaria dal Posto Centrale di Milano Greco Pirelli, migliorandone sensibilmente la regolarità nelle linee AV Torino-Milano, Treviglio-Brescia e Torino Padova.

L’attivazione consiste nell’implementazione di un nuovo e più moderno sistema di controllo, sostituendo o aggiornando i sistemi precedenti.

Coinvolti circa 40 persone del Gruppo FS Italiane e delle ditte appaltatrici. Tra i benefici portati da questa nuova tecnologia di ultima generazione, l’incremento dell’affidabilità dell’infrastruttura e una migliore gestione della circolazione ferroviaria in termini di regolarità e puntualità dei treni. Benefici anche nei processi di manutenzione e upgrade dell’infrastruttura grazie a sistemi informatici di diagnostica predittiva che prevengono l’insorgenza di avarie improvvise.

L’investimento economico è di circa 10 milioni di euro.

