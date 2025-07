RFI: in Liguria cantieri aperti ad agosto per potenziamento infrastrutturale linea Genova-Acqui Terme e nodo di Genova

Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova/Campasso con i cantieri che saranno concentrati nel mese di agosto che consentiranno l’attivazione del Quadruplicamento del Nodo di Genova con i due nuovi binari tra Voltri e Sampierdarena, grazie al prolungamento delle gallerie esistenti Doria – Monte Gazzo (Bretella di Prà) verso Bivio Polcevera, con l’apertura della nuova galleria omonima “Polcevera” lunga 2860 metri. Proseguiranno anche le attività di opere civili, armamento e opere tecnologiche per la realizzazione del Sestuplicamento del nodo genovese con i due nuovi binari tra Genova Principe e Genova Brignole.

Inoltre proseguiranno gli interventi del valore complessivo di 84 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR, che consentiranno di migliorare la regolarità del servizio ferroviario sulla linea Genova – Acqui Terme. In questa fase sarà completato il sottopassaggio della stazione di Prasco con contestuale rifacimento e innalzamento dei marciapiedi, rinnovato il binario in corrispondenza dei ponti metallici di Orbregno, Prasco e Molare, effettuata manutenzione straordinaria agli scambi delle stazioni di Campo Ligure e Rossiglione, completati i lavori in corso nella galleria Turchino per l’agevolazione dell’esodo in caso di emergenza, consolidato il ponte in muratura tra Acquasanta e Borzoli e attività di rifacimento delle opere di captazione delle acque meteoriche allo sbocco della galleria Panigaro (Genova Borzoli). Contestualmente, fermo restando il completamento dell’iter autorizzativo in corso, entrerà nel vivo dell’esecuzione il cantiere della galleria artificiale di Mele, le cui attività preparatorie sono iniziate lo scorso mese di aprile.

Per consentire gli interventi che saranno condotti in modo continuativo e in orario sia diurno che notturno, alcune linee risulteranno interrotte al traffico ferroviario. I periodi sono stati individuati con lo scopo di minimizzare per quanto possibile l’impatto sui viaggiatori non interferendo con i flussi dei pendolari scolastici con disagi ad un minor numero di viaggiatori sul percorso casa – lavoro rispetto ai periodi invernali.

Gli interventi interesseranno le linee Genova-Acqui Terme, Genova- Busalla e, più in generale il nodo di Genova dove il programma di circolazione dei treni sarà quindi rimodulato con collegamenti che saranno cancellati nell’intera tratta, parzialmente o percorreranno itinerari alternativi.

