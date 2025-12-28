Rezzoaglio: la magia della Befana al Lago delle Lame dal 4 al 6 gennaio

Un bosco che si anima di storie, un lago che diventa rifugio di meraviglia e tre giorni per rallentare il passo e ritrovare il contatto con la natura. Dal 4 al 6 gennaio 2026 il Lago delle Lame ospiterà “La Magia della Befana – Grande Avventura Epifanica”, un evento immersivo pensato per famiglie e bambini, organizzato da Genova Dreams e Avventure Cittadine Genova.





Non si tratta di una semplice manifestazione, ma di un’esperienza narrativa e sensoriale che invita a uscire dalla frenesia quotidiana per immergersi nel silenzio del bosco. Passeggiate guidate, racconti teatralizzati, personaggi incantati e laboratori creativi accompagneranno i partecipanti lungo un percorso itinerante in cui la tradizione della Befana si intreccia con atmosfere fiabesche e suggestioni magiche.





La proposta punta a riscoprire il valore del tempo lento: ascoltare una fiaba vicino al camino, osservare gli animali del bosco, camminare senza fretta e condividere momenti autentici lontano dagli schermi. Un modo per educare all’ascolto, al rispetto dell’ambiente e alla bellezza delle storie raccontate a voce, come una volta.





Per l’occasione, il Lago delle Lame si trasformerà in una vera e propria foresta incantata, dove la Befana torna a essere simbolo di saggezza, viaggio e passaggio. Un’esperienza pensata per coinvolgere adulti e bambini insieme, riscoprendo il piacere di stare in famiglia nel cuore della natura.





Al termine dell’esperienza, a tutti i partecipanti verrà donato un libro come ricordo dell’avventura e come invito alla lettura in contesti naturali, a suggellare un percorso che unisce immaginazione, ambiente e condivisione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.