Retake in campo dopo le feste, volontari al lavoro contro i rifiuti di Natale e Capodanno

I volontari di Retake sono tornati in azione in tutta Italia nei primi giorni del nuovo anno per rimuovere rifiuti e residui delle festività natalizie, restituendo decoro e sicurezza agli spazi pubblici dopo Natale e Capodanno. A segnalarlo è la stessa associazione, movimento non profit attivo nella tutela dell’ambiente e nella cura dei beni comuni, che parla di una “triste tradizione di inquinamento degli spazi pubblici” legata alle feste, accompagnata però da una crescente reazione civica. “Cresce la voglia dei cittadini di intervenire subito, rigenerando gli spazi inquinati e ripristinandone la completa vivibilità già nei primi giorni del nuovo anno”, si legge nella nota.

Inciviltà urbana – Rifiuti abbandonati, materiali inquinanti dispersi su strade e piazze e residui di fuochi d’artificio lasciati a terra hanno caratterizzato, anche quest’anno, il post-festività in molte città italiane. Episodi attribuiti a pochi comportamenti irresponsabili, ma con effetti diffusi sull’ambiente urbano.

Interventi volontari – Per rispondere alla situazione, Retake ha avviato interventi di rigenerazione urbana ed ecologica, con la pulizia di strade, piazze e spazi comuni segnati dall’abbandono successivo alle celebrazioni.

Fuochi d’artificio – Particolare attenzione è rivolta ai residui pirotecnici, potenzialmente pericolosi. In presenza di materiali inesplosi, l’associazione invita a non intervenire autonomamente e a segnalare la situazione alle autorità competenti.

Partecipazione civica – Le iniziative sono aperte a tutti i cittadini e consultabili tramite l’app Retake. “Anche quest’anno parliamo sempre di pochi incivili, ma i danni che producono non sono affatto marginali”, dichiara il presidente Fabrizio Milone.