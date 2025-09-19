Repubblica Ceca: la società di trasporti Hradec Králové acquisterà fino a 31 filobus parziali dal Gruppo Škoda

L’azienda di trasporti di Hradec Králové (DPHK) e il Gruppo Škoda hanno firmato un accordo quadro per la fornitura di un massimo di 31 nuovi filobus parziali. L’accordo quadro prevede la possibilità di fornire fino a 18 veicoli 32Tr da dodici metri e 13 filobus 33Tr a due celle o articolati con una lunghezza di diciotto metri per la rete filoviaria di Hradec Králové. Tutti i veicoli forniti saranno dotati di una batteria di trazione che ne consentirà l’utilizzo anche al di fuori della linea filoviaria. Le consegne dei singoli veicoli avverranno entro 11 mesi dall’ordine parziale. Il valore del contratto ammonta a 530 milioni di corone ceche.

“Hradec Králové è un partner importante per noi, con cui vantiamo una lunga tradizione di collaborazione. I filobus Škoda 32Tr e 33Tr appena consegnati porteranno in città non solo tecnologie moderne, ma anche l’esperienza concreta maturata con altri nostri progetti in Repubblica Ceca e all’estero. La nostra ambizione è continuare a essere leader nel campo del trasporto urbano moderno e un partner per le città che desiderano offrire ai propri residenti soluzioni confortevoli ed ecologiche”, ha dichiarato Karel Majer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Škoda Electric, parte del Gruppo Škoda.

“Ampliare la flotta con nuovi filobus parziali significa per noi l’opportunità di servire i quartieri cittadini in modo più flessibile e, allo stesso tempo, offrire ai passeggeri maggiore comfort e sicurezza. Hradec Králové è una delle città che da tempo si impegna nel trasporto urbano ecologico e, grazie a questo contratto, saremo in grado di onorare ulteriormente questo impegno”, ha aggiunto Zdeněk Abraham, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di DPHK.

La conclusione dell’accordo quadro rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia a lungo termine di Hradec Králové volta a sviluppare un trasporto pubblico ecologico e moderno. I nuovi filobus parziali rafforzeranno significativamente la flotta e contribuiranno a migliorare la qualità della mobilità urbana e l’ambiente.

I filobus parziali Škoda 32Tr saranno dotati di una batteria con un’autonomia fino a 15 chilometri, mentre gli articolati Škoda 33Tr offriranno un’autonomia di circa 10 chilometri. Ciò consentirà di servire in modo affidabile tratte al di fuori della rete filoviaria, ridurre al minimo l’impatto sui passeggeri durante chiusure e deviazioni, o espandere le operazioni a nuovi quartieri cittadini, il tutto senza emissioni. I nuovi veicoli offriranno inoltre interni completamente climatizzati, moderni sistemi di informazione e check-in e videosorveglianza per una maggiore sicurezza.

Hradec Králové è un operatore filoviario tradizionale nella Repubblica Ceca dal maggio 1949. DPHK gestisce attualmente 41 filobus Škoda, di cui 28 veicoli di tipo 30Tr e 13 di tipo 31Tr. I filobus parziali di nuova acquisizione arricchiranno la flotta esistente e offriranno ai passeggeri un maggiore comfort e all’azienda di trasporto una maggiore flessibilità operativa.

Negli ultimi mesi, il Gruppo Škoda ha rafforzato significativamente le sue attività nel campo delle consegne di filobus, confermando così la sua posizione di leader nel mercato europeo della mobilità a zero emissioni. Il gruppo ha recentemente firmato un contratto quadro per la fornitura di un massimo di 20 filobus 32Tr per Jihlava, inclusi quattordici veicoli parziali. A Chomutov e Jirkov, garantirà poi la consegna di un massimo di otto filobus parziali a due celle 33Tr. Un altro significativo successo internazionale è il contratto per un massimo di 46 filobus per Esslingen, in Germania, dove i veicoli Škoda opereranno con un’autonomia della batteria fino a 25 chilometri. Questi ordini confermano la fiducia delle aziende di trasporto della Repubblica Ceca e dell’estero nella qualità e nell’affidabilità dei prodotti di Pilsen.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.