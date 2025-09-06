Repubblica Ceca: gruppo Skoda consegnerà 20 nuovi filobus alla città di Jihlava

L’azienda di trasporti urbani di Jihlava (DPMJ) e il Gruppo Škoda hanno firmato un contratto per la fornitura di un massimo di 20 moderni filobus Škoda 32Tr da 12 metri, per un valore complessivo di quasi 279 milioni di corone, IVA esclusa. Il contratto include già sei filobus standard e nove filobus parziali con batterie di trazione che consentono l’esercizio su tratte al di fuori della linea filoviaria. Il contratto include anche un’opzione per altri cinque filobus.

“Siamo molto lieti che la collaborazione con l’azienda di trasporti e la città di Jihlava prosegua. I nuovi filobus offriranno maggiore comfort e sicurezza ai passeggeri in città e contribuiranno in modo significativo alla mobilità urbana sostenibile. Il Gruppo Škoda è uno dei leader nella produzione di filobus e siamo lieti di poter mettere a frutto la nostra esperienza nella modernizzazione del trasporto pubblico di Jihlava”, ha dichiarato Karel Majer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Škoda Electric del Gruppo Škoda.

“Siamo lieti che la correttezza delle condizioni di gara sia stata confermata anche dall’Ufficio per la Tutela della Concorrenza con una decisione del suo presidente nel procedimento di ricorso”, ha dichiarato Radim Rovner, Presidente del Consiglio di Amministrazione di DPMJ, a.s.

Le consegne dei nuovi filobus avverranno in tre fasi. Nella prima fase, saranno consegnati tre filobus parziali con data di consegna prevista per settembre 2026. Seguirà la produzione di 12 veicoli, ovvero sei filobus standard e sei filobus parziali dotati di batterie di trazione. Questi veicoli saranno consegnati entro 14 mesi dalla firma del contratto. Nella terza fase, saranno consegnati i filobus opzionali.

