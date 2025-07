Repubblica Ceca: DT investe nella modernizzazione delle sue capacità logistiche e di spedizione

DT – Výhybkárna a strojírna, azienda leader nell’Europa centrale nella produzione di deviatoi e componenti per infrastrutture ferroviarie, con sede a Prostějov, nella Repubblica Ceca, ha investito nella modernizzazione delle sue capacità logistiche e di spedizione. L’azienda ha commissionato due nuove macchine di movimentazione speciali Combilift MG. Questi dispositivi unici, i primi del loro genere nella Repubblica Ceca, consentono una movimentazione eccezionalmente flessibile e sicura di componenti di deviatoi di grandi dimensioni e pesanti.

“I carrelli elevatori Combilift MG sono macchine a quattro ruote con motore diesel, dotate di telecomando per tutte le funzioni tramite un pannello di controllo portatile. Grazie al loro movimento multidirezionale, possono essere manovrati facilmente anche in spazi ristretti. Ogni macchina ha una capacità di sollevamento di 25 tonnellate e può anche operare in tandem, il che aumenta significativamente la nostra capacità di gestire attività logistiche impegnative e, in linea di principio, ci consente di caricare praticamente qualsiasi cosa”, spiega Marek Smolka, CEO di DT – Výhybkárna a strojírna.

“L’acquisizione di queste macchine segna una pietra miliare importante nello sviluppo delle nostre capacità logistiche e di spedizione. Siamo ora pienamente preparati a soddisfare le più recenti esigenze dei clienti per la spedizione di componenti di scambi completi o parzialmente assemblati direttamente dalla fabbrica al cantiere”, aggiunge Dušan Kadlec, Direttore Commerciale di DT – Výhybkárna a strojírna.

Il trasporto dei componenti finali una volta completati è fondamentale per garantire la massima precisione possibile durante l’assemblaggio in fabbrica. Finora, gli scambi assemblati venivano misurati, smontati e poi rimontati direttamente sul luogo di installazione nella rete ferroviaria.

Le macchine Combilift MG sono state consegnate a Prostějov smontate su due camion dallo stabilimento di produzione in Irlanda, quindi assemblate e messe in funzione. Successivamente, sono state trasportate autonomamente nell’area di stoccaggio destinata ai componenti completi degli scambi. Per la movimentazione dei singoli componenti degli scambi, sono state prodotte due nuove travi di carico: una con una capacità di 5 tonnellate per la movimentazione di rotaie di scambio lunghe fino a 68 metri e rotaie di scorta lunghe fino a 73 metri, e un’altra con una capacità fino a 41 tonnellate per la movimentazione di componenti assemblati degli scambi.

Il primo test pratico ha previsto la movimentazione e la rotazione di uno scambio lungo 68 metri, confermando l’elevata efficienza, manovrabilità e precisione dell’attrezzatura. Le nuove macchine possono essere utilizzate anche in modo indipendente per le operazioni di dispacciamento.

In concomitanza con l’implementazione di questa tecnologia di movimentazione, il personale ha ricevuto una formazione specializzata in conformità alla legislazione ceca e alle raccomandazioni del produttore.

L’investimento in nuove tecnologie di movimentazione e strutture di stoccaggio aumenta significativamente la flessibilità operativa di DT – Výhybkárna a strojírna e rafforza ulteriormente la sua posizione di leader nella produzione di componenti per la sovrastruttura ferroviaria nella Repubblica Ceca.

