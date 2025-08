Regno Unito: Derby celebra 200 anni di ferrovie con il più grande raduno di treni al mondo, dai "locali" alle Frecce

Lo stabilimento Alstom di Litchurch Lane apre le porte a 40.000 visitatori per The Greatest Gathering, il più grande festival ferroviario mai realizzato, dai convogli a lunga percorrenza ai trenini per i collegamenti locali. L’evento, organizzato per celebrare i 200 anni dalla nascita della ferrovia moderna, vede l’esposizione di oltre 140 treni storici e contemporanei in un’area di 90 acri.

Tra i protagonisti: la leggendaria Locomotiva No. 1 del 1825, il moderno Classe 720 Aventra, il celebre Flying Scotsman, treni ad alta velocità come il Pendolino Pride, e numerosi esemplari restaurati per l’occasione. I visitatori possono viaggiare a bordo di convogli a vapore, diesel ed elettrici lungo la pista di prova dello stabilimento.

Il programma include anche talk, proiezioni, plastici ferroviari, spazi STEM per le famiglie, e attività per tutte le età. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Con The Greatest Gathering, Alstom e Derby celebrano non solo il passato glorioso della ferrovia britannica, ma anche il suo futuro sostenibile e innovativo.

