Regione, PD: "Vaccarezza certifica il fallimento di Toti"

"Non basta cambiare maglia per poter dire di aver cambiato la squadra. Il problema è la squadra in cui si gioca. Le parole che il consigliere Vaccarezza ha pronunciato al momento delle sue dimissioni da capogruppo della Lista Toti certificano il fallimento di questa esperienza di governo regionale". Lo dichiarano il segretario del Pd Liguria Davide Natale e il consigliere regionale e vicecapogruppo Pd Roberto Arboscello commentando le dimissioni del consigliere regionale Angelo Vaccarezza da capogruppo della lista Toti.

"Ogni cosa fatta in questi otto anni dalla Giunta Toti è stata sostenuta e difesa a spada tratta da tutto lo schieramento del centrodestra compresa Forza Italia, dove il consigliere Vaccarezza sembra stia confluendo - sottolineano Natale e Arboscello -. È stato ed è così per il trasferimento del rigassificatore a Vado/Savona, un progetto calato dall'alto senza nessuna condivisione, sul quale però da nessun partito che siede in Giunta si è mai levata una voce contraria. È stato ed è così anche per la gestione della Sanità su cui nonostante i disastri nessuna voce, compresi consiglieri regionali e amministratori locali, ha mai contraddetto il presidente. Stesso sistema anche per le politiche ambientali e dei rifiuti, sulle quali abbiamo assistito alle prese di posizione da parte del presidente della provincia di Savona Olivieri, pronto a sostenere un termovalorizzatore in Valbormida se Toti lo avesse chiesto, senza mai interpellare i territori".

Gli esponenti Pd aggiungono: "Nessuna voce dissonante in questi anni si è sollevata in consiglio regionale per dire a Toti di fermarsi, di cambiare rotta, di ascoltare di più i cittadini: il cambio di casacca dei dirigenti totiani può essere utile per i singoli percorsi politici individuali, ma non rappresentano nessuna rottura politica. Forza Italia, come tutti gli altri partiti di questo centrodestra, ha sempre sostenuto e avallato tutte le decisioni che in questi otto anni Toti ha assunto nella sua azione di governo".