Regione Liguria stanzia nuovi fondi destinati alle difese a mare del litorale di Sturla

Regione Liguria si impegna a sostenere il Comune di Genova con risorse dedicate alla tutela del litorale, in particolare nella zona di Sturla.

L’atto prevede lo stanziamento di fondi destinati alle difese a mare, con l’obiettivo di intervenire su tratti di costa che da anni subiscono danni rilevanti a causa delle mareggiate. Tra le aree più esposte rientra il litorale di Sturla, già più volte colpito dagli eventi meteo-marini estremi.

"È un'iniziativa partita durante legge di bilancio, già in passato mi ero occupato, come assessore comunale, del tema delle protezione spiagge, che sono soggette ad un'erosione continua - ha dichiarato Matteo Campora, capogruppo regionale (Vince Liguria-Noi Moderati) -. Si parte da un progetto di Genova Ocean Agorà, che ha studiato il moto ondoso a Sturla, di circa 3 milioni di euro".

Il provvedimento si inserisce nel percorso sul piano di tutela dell’ambiente marino e costiero, finalizzato a fornire strumenti operativi e linee guida ai Comuni.

"Quella di Sturla è la seconda spiaggia per estensione dopo quella di Voltri e questo progetto ha varie funzioni: tutelare e ampliare la fauna marina, avrebbe una valenza sociale, sportiva e turistica - ha commentato Federico Bogliolo, consigliere regionale e presidente del Municipio Levante -. Questa difesa a mare creerebbe le condizioni per un reef artificiale, che favorirebbe la rottura dell'onda a metà della baia, creando così le condizioni per svolgere attività sportive".

Ne abbiamo parlato su Liguria Live con Matteo Campora (capogruppo regionale Vince Liguria-Noi Moderati), Federico Bogliolo (consigliere regionale e presidente del Municipio Levante) e Nicolò Di Tullio (presidente consorzio Genova Ocean Agorà).

