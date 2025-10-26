Regione Liguria, oltre 2,4 milioni per interventi messa sicurezza

Oltre 2 milioni e 413mila euro stanziati in Liguria per realizzare sette interventi strutturali di difesa del suolo tra lo spezzino e l'imperiese. Le risorse straordinarie, erogate sulla base della legge 145, sono destinate a Enti e amministrazioni locali - ai Comuni di Ronco Scrivia, Mallare, Ospedaletti, Masone, Toirano, Loano e al Consorzio Canale Lunense - per opere di messa in sicurezza e contrasto al rischio idrogeologico. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone. "In aggiunta ai 3,2 milioni di euro appena stanziati sempre in base alla legge 145 per infrastrutture, strade e parcheggi oltre che per l'acquisto di mezzi per le manutenzioni della viabilità da parte di più Comuni consorziati tra loro, queste risorse sono destinate a interventi strutturali di contrasto al dissesto idrogeologico, individuati come prioritari dalle amministrazioni beneficiarie. Si tratta, quindi, di opere fondamentali per la messa in sicurezza di versanti, la sistemazione idraulica di rii, canali o scogliere, il ripristino di sponde di fiumi con l'obiettivo di aumentare la resilienza del nostro territorio, per limitare il più possibile danni futuri in caso di eventi meteo sempre più estremi: un tema assolutamente centrale per questa amministrazione, in piena continuità con il lavoro svolto nell'ultimo decennio. Basti pensare che in tutta la Liguria, dall'inizio del 2024 ad oggi, in questa direzione abbiamo investito risorse molto importanti, pari a ben 52 milioni di euro".

