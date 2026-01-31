Regione Liguria. Nuovo bando per le botteghe dell'entroterra

"Quasi un milione di euro per le botteghe liguri dell'entroterra". È l'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana ad annunciare il nuovo strumento regionale in favore delle attività commerciali dei Comuni non costieri con una popolazione residente non superiore ai 5 mila abitanti (sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 24 bis della L.R. 3/2008). Il bando sarà attivo a partire dal 10 febbraio e disporrà di una dotazione economica iniziale di 912 mila euro, parametrata in termini percentuali sul numero delle imprese attive in ciascuna provincia: 52% per la provincia di Genova, 19% per la provincia di Savona, 16% per la provincia Imperia e 13% per la provincia della Spezia.



"Una nuova e importante misura che si somma alle molte opportunità già oggi previste per l'entroterra - sottolinea Piana -. Sostenere gli investimenti e le spese correnti delle botteghe di questi piccoli Comuni, con contributi a fondo perduto che possono raggiungere gli 11 mila euro, significa garantire nel presente e accompagnare nel futuro la tenuta di attività che rappresentano nelle nostre vallare un presidio sociale, oltreché economico".



Gli investimenti per essere ritenuti ammissibili non devono essere inferiori ai 5 mila euro e non superiori ai 20 mila euro. L'agevolazione regionale è concessa al 40% delle spese sostenute. Tale importo è elevato al 50% se l'impresa risiede in uno dei Comuni con meno di mille abitanti, al 55% se è attività under 35. Sono ammesse spese per interventi edilizi (lavori di ristrutturazione, adeguamento e miglioramento dei locali), beni strumentali e tecnologie (impianti, arredi e attrezzature nuovi di fabbrica, software e licenze d’uso, tecnologie innovative di supporto all’attività, siti internet solo informativi o promozionali), acquisto di merci (acquisto diretto da produttori o grossisti, beni destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione di alimenti e bevande). Le domande saranno presentabili su Filse, tramite il sistema 'Bandi On Line', dal 10 febbraio al 30 aprile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.