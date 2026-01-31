Genova. Protesta dei dipendenti del Ministero della Cultura
di Redazione
Volantinaggio a Palazzo Reale
Negli enti del Ministero della Cultura di Genova e della Liguria la carenza di personale ha raggiunto livelli ormai insostenibili, con organici ridotti dal 35% al 50%, mettendo seriamente a rischio l’apertura dei musei, la sicurezza dei luoghi della cultura e il funzionamento di biblioteche, archivi e soprintendenze.
Di fronte a questa situazione, i lavoratori del Ministero della Cultura scendono in piazza con un’iniziativa in via Balbi a Genova davanti a Palazzo Reale domenica 1 febbraio a partire dalle ore 13.30, per denunciare anni di tagli e scelte locali sbagliate e per rivendicare diritti, dignità e il pieno riconoscimento delle professionalità che garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico.
L’iniziativa si inserisce in un percorso di mobilitazione che chiede assunzioni stabili e immediate, lo stop alle esternalizzazioni e investimenti concreti su sicurezza, sedi e condizioni di lavoro, contro lo smantellamento del servizio pubblico culturale.
Per questi motivi, in occasione della prima domenica del mese e degli accessi gratuiti presso gli enti del Ministero della Cultura di Genova, la Funzione Pubblica Cgil e Usb hanno deciso di effettuare un volantinaggio di sensibilizzazione alla cittadinanza che si terrà il 1 febbraio a partire dalle ore 13,30 davanti a Palazzo Reale in via Balbi.
