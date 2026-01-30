Genova, ANACI Day: il punto su responsabilità e pagamenti

Successioni complesse, eredi irreperibili, spese non saldate e contenziosi aperti: sono alcune delle principali criticità che amministratori e professionisti si trovano ad affrontare nei condomìni. A Genova ANACI organizza il consueto convegno di approfondimento per analizzare responsabilità, procedure e tutele, mettendo attorno allo stesso tavolo avvocati, magistrati, notai e rappresentanti delle istituzioni.

Iniziativa – L’evento, promosso da ANACI Genova e ANACI Liguria, si apre con i saluti istituzionali del presidente ANACI Genova Pierluigi D’Angelo, dei rappresentanti di Comune, Assessore al Patrimonio Davide Patrone, Città Metropolitana, Laura Repetto e Regione Liguria, Stefano Balleari, presidente consiglio regionale e del presidente nazionale ANACI Francesco Burrelli.

Introduzione – A dare il via ai lavori Claudio Belli, avvocato e formatore in diritto condominiale, e Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, che hanno illustrerato gli obiettivi dell’incontro e il taglio operativo degli interventi.

Responsabilità – Il primo focus è stato dedicato al “percorso delle responsabilità” nei procedimenti legati alle successioni, con l’intervento di Claudio Belli e di Silvio Boccalatte, direttore del Centro Studi ANACI Liguria.

Pagamenti e liti – Sullo stato dei pagamenti e sui contenziosi pendenti è intervenuto Paolo Gibelli, consigliere della sezione civile della Corte d’Appello di Genova, mentre Lorenzo Anselmi, notaio, ha approfondito il ruolo dell’autorità giudiziaria nei casi di eredità.

Attestazioni – L’attestazione sullo stato dei pagamenti è stata al centro del contributo di Sonia Baldelli e Giovanna Crespi, componenti del Centro Studi ANACI Genova.

Successioni complesse – Carla Raggi, del Centro Studi ANACI Genova, ha portato il punto di vista dell’associazione sui casi di eredi non conosciuti o in conflitto.

Chiusura – Le conclusioni sono state affidate a Claudio Belli e al tesoriere nazionale ANACI Giuseppe Merello.

