Genova, Giornate FAI di Primavera: apertura straordinaria per la Lanterna con ingresso gratuito

La Lanterna di Genova apre eccezionalmente al pubblico in occasione delle Giornate FAI di Primavera, offrendo la possibilità di visitare gratuitamente uno dei simboli più iconici della città. Il faro sarà accessibile sabato 21 e domenica 22 marzo senza necessità di prenotazione, nell’ambito della 34ª edizione dell’iniziativa promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, con la possibilità per i visitatori di lasciare una donazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Durante il weekend, la Lanterna sarà aperta dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17, e il percorso di visita avrà una durata di circa 45 minuti. L’accesso è parzialmente fruibile: il piano terra è visitabile anche da persone con disabilità, mentre i livelli superiori non sono completamente accessibili a causa dell’assenza di ascensori. Per raggiungere la terrazza panoramica è necessario salire 175 gradini, un tratto non consigliato a chi presenta difficoltà motorie. Il sito è raggiungibile in auto con parcheggio presso il Terminal Traghetti, oppure con i mezzi pubblici utilizzando la metropolitana fino alla fermata Dinegro o il bus 1 fino alla fermata Lanterna, proseguendo poi a piedi lungo la passeggiata panoramica.

Sono complessivamente 23 i luoghi aperti in Liguria per le Giornate FAI di Primavera, tra siti normalmente visitabili e aperture straordinarie. Solo una parte richiede prenotazione o è riservata agli iscritti, mentre nella maggior parte dei casi è sufficiente presentarsi negli orari indicati. Chi possiede la tessera FAI, o decide di attivarla sul posto, può usufruire di accesso prioritario, anche se in caso di forte affluenza l’ingresso potrebbe non essere garantito. Tra le aperture a Genova e dintorni figurano anche l’Antica Barberia Giacalone, l’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, Casa Carbone e il Monastero Valle Christi, mentre a livello regionale spicca l’apertura della stazione elicotteri della Marina Militare di Sarzana.

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