Borse di studio Regione Liguria 2025/2026: via alle domande dal 4 febbraio

Dal 4 febbraio sarà possibile presentare domanda per le borse di studio rivolte agli studenti delle scuole superiori della Liguria per l’anno scolastico 2025/2026. La Regione mette a disposizione quasi 900mila euro per sostenere famiglie e studenti nell’acquisto di libri di testo, nel trasporto e nella fruizione di attività culturali.





“La nostra priorità è garantire il diritto allo studio e ridurre la dispersione scolastica,” sottolinea Simona Ferro, vicepresidente della Regione con delega alla Scuola. Lo scorso anno i contributi hanno beneficiato più di 3mila studenti, grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione.





Il bando prevede un importo minimo di 150 euro a borsa e un limite ISEE di 15.748 euro. Se tutti i beneficiari ricevono il minimo, l’importo verrà riproporzionato fino a 500 euro, come già avvenuto l’anno scorso, quando la media per studente ha superato i 280 euro.





La gestione delle domande e delle graduatorie è affidata ad Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti. Le richieste dovranno essere compilate online entro il 31 marzo sul loro sito.

