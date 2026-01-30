Ex Ilva: ArcelorMittal respinge tutte le accuse

"ArcelorMittal respinge categoricamente tutte le accuse contenute nella richiesta (risarcitoria ndr.), incluse — ma non limitate a — quelle secondo cui avrebbe indotto i direttori e il management locale di Adi a compiere atti di cattiva gestione come parte di una strategia 'unificata' volta a danneggiare gli impianti, 'distruggere' Adi e la sua attività e, in ultima analisi, 'saccheggiare' i profitti fuori dall'Italia, causando ad Adi danni per circa 7 miliardi di euro". Così la multinazionale dell'acciaio, in una nota, dopo la richiesta risarcitoria da 7 miliardi avanzata dall'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia presso il tribunale di Milano. Per cui il gruppo "non ravvisa alcun fondamento fattuale o giuridico in questa richiesta e difenderà con determinazione la propria posizione dinanzi a tutte le sedi competenti", sottolinea ArcelorMittal, rivendicando di aver subito danni per 1,8 miliardi di euro.

