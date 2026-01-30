Alassio: nuove dotazioni per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
di Redazione
Ieri, alla presenza dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta, del Vice Commissario della Polizia Locale, Guglielmo Gastaldi, e del coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, Patrick Castellengo, il Gruppo Comunale dei Volontari ha ricevuto un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) di ultima generazione, fondamentale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.
Contestualmente, è stata donata anche una cassetta di attrezzi professionale, completa di strumenti moderni e funzionali, a supporto delle attività operative dei volontari durante gli interventi sul territorio.
L’assessore Giannotta ha commentato: “Questo rappresenta un passo concreto per sostenere il prezioso lavoro dei nostri volontari, permettendo interventi sempre più efficaci a tutela della comunità”.
