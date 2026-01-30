Savignone, sindaco Bigotti: "Incomprensibile la negazione di risorse per la sicurezza della SP226"

A seguito del tragico incidente avvenuto il 24 gennaio sul rettilineo di Savignone – come sempre - il Comune ha esposto le sue preoccupazioni attraverso segnalazioni e, in passato, petizioni e altre azioni di tutela. Questo per migliorare la viabilità all'incrocio di Via Isorelle e Salita Castagneto, Via Marconi e Via Gallino, fino a Besolagno.



“Tuttavia nessuno degli enti sovraordinati ha voluto collaborare, anzi, abbiamo solo e sempre ricevuto dei secchi no sulla sicurezza stradale. Aggiungo che basta guardare l’attenzione che ha dato il viceministro Rixi alla frana di Arenzano, mentre a Sorrivi - sulla nostra strada interrotta da un anno, a causa di una frana ingente - non ha mai speso una parola. Certo, l’entroterra restituisce poca visibilità, lo abbia capito, ma il viceministro Rixi è genovese! – prosegue il sindaco - Ritornando alla nostra SP226, anche questa volta, dopo la morte di Mario Parodi, abbiamo preso carta e penna e abbiamo rivolto a Città Metropolitana, che di recente ha rinnovato i suoi organi, e al Comando Provinciale dei Carabinieri, la richiesta di un incontro per definire una strategia per la sicurezza tra località Birra e località Besolagno. Ci preme sottolineare quanto i piccoli Comuni siano stati lasciati soli in questi anni a gestire un territorio che fa acqua dappertutto e, contestualmente, prolifica sotto il profilo commerciale, artigianale ed industriale. Ci preme sottolineare quanto la mancanza di servizi adeguati sotto il profilo della mobilità stia mettendo a rischio l’entroterra. I piccoli Comuni sono un presidio necessario nel contesto delicato come l’Appennino Ligure, da Roma lo devono capire.”.



Le richieste del Comune di Savignone sono presto fatte: “Chiediamo agli enti sovraordinati di non ignorare il grido di dolore dei cittadini dell’entroterra e di stanziare le risorse necessarie per il riordino urbanistico della provinciale SP226 e la messa in sicurezza dei tratti maggiormente a rischio - insiste Bigotti - Con il passare dei decenni il Comune di Savignone ha indicato le azioni base da intraprendere per permettere ai cittadini di arrivare sani e salvi alle proprie abitazioni. Eppure, il banale completamento dei camminamenti sul nostro territorio non si è mai realizzato. Tuttavia, anche gli utenti della strada devono collaborare e ridurre la velocità di transito rispettando le regole, come parcheggiare solo dove è consentito. Ricordiamo, inoltre, che sul rettilineo vivono e lavorano centinaia di persone che vanno tutelate sotto ogni profilo”. Oggi, come ieri, la battaglia del Comune di Savignone non si fermerà. Quello di sabato 24 gennaio è stato un tragico incidente che non può e non deve ripetersi. “Sono addolorato per la scomparsa di una persona così cara come Mario e ci stringiamo attorno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento di dolore e rabbia - conclude il sindaco - Spero sia il suo sorriso a guidarci tutti in una battaglia che dovremo vincere per la sicurezza: sì o sì. Nonché comprendere che i semafori sono strumenti di prevenzione e non sistemi per fare cassa come qualcuno pensa. Le giuste sanzioni per le violazioni riescono a malapena a pagare le spese di gestione degli impianti stessi. Non abbandonateci”.





