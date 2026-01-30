Inchiesta Amt, tre ex dirigenti indagati per bancarotta fraudolenta

Salto di qualità nell'inchiesta Amt. La Procura di Genova ha notificato avvisi di garanzia a Enzo Sivori, ex vicepresidente di Amt, e alle ex consigliere Sabina Alzona e Manuela Bruzzone, accusati di bancarotta fraudolenta. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Andrea Andrei e Massimo Boggio.





Le indagini, coordinate dal pm Marcello Maresca, riguardano in particolare il bilancio 2023 del Cda dimissionario nel luglio 2025. La Guardia di Finanza ha acquisito documenti contabili a partire dal 2020 e la Procura ha nominato un consulente tecnico esterno.





L’inchiesta si è avviata a metà novembre, a seguito delle segnalazioni del nuovo Cda e di una relazione dettagliata del Comune di Genova, con la ricostruzione delle anomalie nella gestione di Amt e la trasmissione dei documenti anche alla Corte dei conti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.