Inchiesta Amt, tre ex dirigenti indagati per bancarotta fraudolenta
di Redazione
Avvisi di garanzia a Enzo Sivori, ex vicepresidente, e alle ex consigliere Sabina Alzona e Manuela Bruzzone
Salto di qualità nell'inchiesta Amt. La Procura di Genova ha notificato avvisi di garanzia a Enzo Sivori, ex vicepresidente di Amt, e alle ex consigliere Sabina Alzona e Manuela Bruzzone, accusati di bancarotta fraudolenta. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Andrea Andrei e Massimo Boggio.
Le indagini, coordinate dal pm Marcello Maresca, riguardano in particolare il bilancio 2023 del Cda dimissionario nel luglio 2025. La Guardia di Finanza ha acquisito documenti contabili a partire dal 2020 e la Procura ha nominato un consulente tecnico esterno.
L’inchiesta si è avviata a metà novembre, a seguito delle segnalazioni del nuovo Cda e di una relazione dettagliata del Comune di Genova, con la ricostruzione delle anomalie nella gestione di Amt e la trasmissione dei documenti anche alla Corte dei conti.
