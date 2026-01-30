Liguria e Région Sud stringono l’asse sulla mobilità transfrontaliera. Scajola: collaborazione indispensabile"

Un’alleanza operativa per rafforzare i collegamenti tra Liguria e sud della Francia e migliorare la mobilità di lavoratori, pendolari e turisti lungo l’asse italo-francese. È quanto emerso dal primo incontro istituzionale tra l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola e il vicepresidente di Région Sud Jean-Pierre Serrus, svoltosi al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia.

Cooperazione – Il tavolo ha confermato la volontà comune di intensificare la collaborazione transfrontaliera, puntando su una strategia condivisa per infrastrutture e servizi. Al centro del confronto il ruolo chiave della mobilità interregionale e la necessità di programmare investimenti coordinati.

Infrastrutture – Tra i dossier affrontati figurano il raddoppio ferroviario Finale Ligure-Andora, il potenziamento della linea Genova-Ventimiglia e l’adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia, snodo cruciale per i flussi transfrontalieri. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla linea Nizza-Cuneo-Ventimiglia e ai collegamenti verso Torino.

Impegni Liguria – “Una collaborazione sempre più stretta tra Liguria e Région Sud è indispensabile per migliorare concretamente la mobilità transfrontaliera”, ha dichiarato Scajola, annunciando che a breve porterà in Giunta la suddivisione dei fondi Tpl alle Province, con un ulteriore aumento per l’Imperiese. Sul fronte ferroviario, l’assessore ha ricordato l’intervento da 9,5 milioni per l’elettrificazione della linea, con conclusione prevista entro il 2027.

Prospettiva europea – Serrus ha sottolineato il riconoscimento europeo del collegamento Marsiglia-Nizza-Genova come asse transfrontaliero prioritario: “Oggi abbiamo avviato un lavoro concreto sui grandi interventi infrastrutturali e su una migliore coordinazione dei servizi ferroviari”. Il 13 marzo è prevista a Ventimiglia la visita del coordinatore del Corridoio Mediterraneo, Mathieu Grosch.

Territorio – Presente anche il sindaco Flavio Di Muro: “Ventimiglia è per sua natura un nodo infrastrutturale vitale tra Italia e Francia”. Il Comune sta lavorando a uno studio sul cabotaggio transfrontaliero nell’ambito del programma B Solution 3.0.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.