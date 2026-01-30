La Spezia, festival Velarìa: otto velieri in porto dal 20 al 22 marzo

La Spezia si prepara ad accogliere otto grandi velieri dal 20 al 22 marzo in occasione della prima edizione di Velarìa, il festival dei velieri e delle tradizioni marinare nato dal gemellaggio con le città di Séte (Francia) e Castellón de la Plana (Spagna). L’iniziativa rientra nel progetto internazionale della Via Mediterranea, presentato recentemente a Parigi, e vede la collaborazione della Marina Militare e di Italian Blue Growth.

Il festival si inserisce nel calendario della Fiera di San Giuseppe, arricchendola con un evento di respiro internazionale. "Non ci siamo accontentati della fiera tradizionale – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini – ma l’abbiamo affiancata a un progetto che proseguirà anche all’estero, dal 31 marzo al 6 aprile in Francia e dal 9 al 13 aprile in Spagna, con gli stessi velieri".

Cuore della manifestazione sarà Molo Italia, dove le navi saranno ormeggiate e visitabili gratuitamente, previa prenotazione online, per garantire un afflusso ordinato. Tra i velieri presenti figurano la portoghese Santa Maria Manuela, la danese Phoenix, la caravella Vera Cruz, il brigantino La Grace, la Nao Victoria – replica della nave di Ferdinando Magellano – e la spagnola Pascual Flores. A queste si aggiungono i brigantini Pandora, Amore Mio e Oloferne, con base proprio alla Spezia.

"Continuiamo a valorizzare la storia marittima della città – conclude la vicesindaca Maria Grazia Frijia – con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento europeo per il turismo legato al mare". Confermata anche per il 2026 la presenza alla Bit di Milano, con un focus dedicato proprio a Velarìa.

