Petizione per la libertà di Hannoun: Ovadia tra i primi firmatari
di Redazione
Moni Ovadia è tra i primi firmatari di un appello "per la liberazione di Mohammad Hannoun, Raed Dawoud, Yaser Alassali e Riyad Albastanji" pubblicato sui canali social dell'associazione palestinesi d'Italia, presieduta e fondata da Hannoun, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti ad Hamas.
"La solidarietà umanitaria non può essere criminalizzata" recita il titolo della raccolta firme che chiede "il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dal diritto internazionale e dalla Costituzione italiana".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Anno giudiziario, Terrile: organici insufficienti e servizi sotto pressione
31/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Percorsi turistici diffusi nel Levante: il Municipio accelera su costa ed entroterra
31/01/2026
di Carlotta Nicoletti
A casa di...Valentina Sommaruga: "Sono curvy e sono felice, la mia rivincita contro il bullismo"
31/01/2026
di Anna Li Vigni
Giacomo Montanari a Radar: “Genova città della cultura europea, senza diventare un parco a tema”
31/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Furto da Sbraccia, la titolare Querci: "Il problema è più esteso, c'è una situazione di emergenza"
31/01/2026
di Carlotta Nicoletti