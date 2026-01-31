Bucci: "Entro giugno la Regione entrerà nel capitale azionario Amt. Nessuna lotta col Comune per la gestione"
di R.S.
"Entro giugno la Regione Liguria entrerà nel capitale azionario dell'azienda di trasporto pubblico genovese Amt". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Genova.
"La scadenza è questa perché l'assemblea dei soci sarà a marzo, quindi lo faremo dopo l'assemblea - ha detto - L'obiettivo non è necessariamente entrare come socio di maggioranza. Siccome ci mettiamo i soldi nel capitale sociale, ovviamente questo deve avere un peso. Però l'obiettivo non è fare il socio di maggioranza. Se il Comune vuole gestirlo, lo gestisce. Non c'è una lotta per chi la gestisce. Noi siamo nell'ottica di collaborare e risolvere il problema. Direi - ha concluso Bucci - che sono state messe le basi per un piano molto importante che risolve il problema di Amt e che sarà pubblicato non appena approvato dall'esperto nominato dal tribunale".
