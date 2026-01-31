Nasce la Scuola del Territorio della Lega Liguria, al via con Rixi e Garavaglia
di Carlotta Nicoletti
Percorso di formazione politica e amministrativa da gennaio a dicembre 2026
Parte sabato 31 gennaio 2026 a Genova la Scuola del Territorio della Lega Liguria, il nuovo progetto di formazione pensato per rafforzare competenze amministrative e preparare una nuova classe dirigente locale, mettendo in rete esperienze e conoscenze maturate negli enti del territorio.
Avvio – L’incontro inaugurale è in programma alle 10.30 all’Hotel Bristol di Genova, in via XX Settembre, e segna l’inizio ufficiale di un percorso che accompagnerà i partecipanti per l’intero 2026.
Presenze – A fare gli onori di casa sarà il segretario regionale della Lega Liguria, Edoardo Rixi. Ha partecipato anche il senatore Massimo Garavaglia, l’onorevole Armando Siri e l’onorevole Sonia Viale, che ricoprirà il ruolo di direttrice scientifica della Scuola.
Obiettivi – La Scuola del Territorio nasce con l’intento di valorizzare le competenze già presenti negli enti locali e favorire una maggiore consapevolezza del funzionamento delle istituzioni, attraverso momenti di formazione, confronto e approfondimento con esponenti politici e professionisti.
Contenuti – Il programma affronterà temi ritenuti strategici per l’azione amministrativa e lo sviluppo delle comunità locali: infrastrutture, agricoltura, commercio, politiche sociosanitarie, organizzazione di Comuni e Regioni, oltre ai meccanismi di accesso ai bandi regionali e comunali.
Percorso – Gli incontri si svolgeranno da gennaio a dicembre 2026 e saranno riservati agli iscritti alla Scuola. L’appuntamento inaugurale del 31 gennaio, invece, sarà aperto al pubblico, con priorità di accesso per chi ha aderito al percorso formativo.
Prospettive – L’iniziativa si inserisce nella strategia della Lega Liguria di investire sulla formazione come strumento per rafforzare il radicamento territoriale e la qualità della proposta politica.
