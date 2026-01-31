A casa di...Valentina Sommaruga: "Sono curvy e sono felice, la mia rivincita contro il bullismo"

Valentina Sommaruga ha 30 anni e oggi sfila con la testa alta. È una modella curvy per passione, ma soprattutto è una donna che ha trasformato il dolore in forza, il giudizio in identità, la vergogna in orgoglio. Eccola nel suo salotto in cui ci accoglie per raccontare la sua storia.

Da bambina è stata vittima di bullismo e body shaming. Il suo corpo, considerato “diverso” dagli standard imposti, è diventato un bersaglio continuo. Offese, prese in giro, ferite che non restano solo sulla pelle ma scavano dentro. A fare la differenza, però, è stato l’amore e il sostegno della madre, che l’ha aiutata a non restare in silenzio e ad arrivare persino alla denuncia. Un gesto di coraggio che ha segnato l’inizio della sua rivincita. Oggi quel body shaming non ha più potere su di lei: Valentina affronta concorsi dedicati alle donne curvy, partecipa a sfilate e calca le passerelle senza vergogna, con la consapevolezza di rappresentare molte altre donne che per anni si sono sentite sbagliate. Il suo corpo non è più un limite, ma uno strumento di espressione e libertà.

Valentina ha lanciato anche un appello importante: fondare un’associazione che riunisca donne che hanno vissuto o stanno vivendo lo stesso destino. Un luogo sicuro di ascolto, supporto e condivisione, dove nessuna si senta sola e dove le cicatrici possano trasformarsi in forza collettiva per affrontare la vita.

Il suo messaggio è chiaro e potente: essere curvy non è una colpa, non è un difetto, non è qualcosa da nascondere. Essere curvy può essere, ed è felicità. La storia di Valentina Sommaruga è una testimonianza di come l’amore ritrovato per il proprio corpo possa diventare qualcosa di bello e autentico.

