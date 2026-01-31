Silvestrini: "Prima di far partire la galleria paramassi, chiediamo di mettere in sicurezza l'intero tratto"
di Carlotta Nicoletti
Frana sull’Aurelia, Rixi: “Priorità assoluta alla sicurezza, interventi urgenti entro un mese”
Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha effettuato un sopralluogo nella zona della frana sull’Aurelia, ad Arenzano, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di interventi immediati.
“La sicurezza viene prima di tutto”, ha concluso il viceministro. “Non voglio che in Italia si rivivano tragedie già viste. Non accetteremo alcuna mediazione tra sicurezza e rischio: su questo non arretreremo".
"Le misure arrivate sono tante e ringrazio tutte le istituzioni. Leggendo le relazioni abbiamo appreso che per 4 o 5 mesi ci saranno chiusure notturne ovvero notti per un lungo periodo con l'Aurelia bloccata. Piu tecnici dicono che ci sarebbero alternative e quindi avremmo preferito altre opere. Comunque prima di far partire la galleria paramassi, chiediamo di mettere in sicurezza l'intero tratto", commenta Francesco Silvestrini, sindaco di Arenzano.
