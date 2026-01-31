Percorsi turistici diffusi nel Levante: il Municipio accelera su costa ed entroterra

Dal lungomare di Nervi alle vallate di Bavari e San Desiderio, passando per itinerari storici e naturalistici: il Municipio Levante punta su una rete di percorsi turistici strutturati per valorizzare l’intero territorio e distribuire i flussi oltre il centro cittadino, lo ha detto a Liguria Live Laura Gaggero assessore municipale al turismo.

Strategia – Dopo una commissione a Tursi, l’amministrazione municipale ha condiviso con il Comune la scelta di investire sui percorsi tematici, replicando il modello dei tour colorati già presenti nel Centro-Est. Cartelli, mappe fisiche, QR code e comunicazione coordinata sono gli strumenti chiave.

Territorio – Il Levante genovese copre un’area vasta, “da Sturla a Nervi fino all’entroterra”, con luoghi già molto cercati online come la passeggiata di Nervi. Ma l’obiettivo è affiancare alla costa anche itinerari interni, capaci di raccontare storia, natura e identità dei quartieri.

Itinerari – Tra le ipotesi, percorsi pedonali e “pedestrian bus” che colleghino Sturla, Bavari, San Desiderio, i Laghetti di Nervi e la fascia costiera. In campo guide ambientali, Cai e guide turistiche, come già sperimentato in passato con progetti che univano cultura ed escursionismo.

Risorse – Le attività dovrebbero essere finanziate in parte con l’imposta di soggiorno, inserendole nella programmazione turistica comunale. “La carta non costa niente, ma mappe, cartelli, comunicazione e tour vanno organizzati”, è stato sottolineato in commissione.

Economia – Coinvolti albergatori e associazioni di categoria. Fornire agli hotel materiali sul Levante significa spingere i turisti a fermarsi uno o due giorni in più, generando un indotto su commercio e ristorazione. L’esperienza dei percorsi colorati in centro storico dimostra che la segnaletica porta persone davanti alle vetrine.

Mobilità – Centrale il ruolo del trasporto pubblico: accordi con AMT hanno già permesso di realizzare guide scaricate da migliaia di utenti, italiani e stranieri, intercettando il trend internazionale dell’escursionismo.

Tempistica – I primi percorsi potrebbero essere pronti già per l’estate. Il 12 febbraio alle 17 è prevista una commissione pubblica al Municipio Levante per presentare le proposte e raccogliere contributi.

