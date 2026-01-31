Furto da Sbraccia, la titolare Querci: "Il problema è più esteso, c'è una situazione di emergenza"
di Carlotta Nicoletti
Un nuovo furto nel cuore dello shopping genovese riaccende l’allarme sicurezza. Il negozio Sbraccia di via Ceccardi è stato preso di mira: due uomini hanno forzato l’ingresso e rubato profumi di alta gamma, dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sintomo di un malessere generale che riguarda la città come ha spiegato Cristina Querci, la titolare ospite a Liguria Live, che ha sollevato anche il problema di via Canevari a Marassi, dove si trova un altro punto vendita e dove la situazione sarebbe fuori controllo tra spaccio e delinquenza.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Anno giudiziario, Terrile: organici insufficienti e servizi sotto pressione
31/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Percorsi turistici diffusi nel Levante: il Municipio accelera su costa ed entroterra
31/01/2026
di Carlotta Nicoletti
A casa di...Valentina Sommaruga: "Sono curvy e sono felice, la mia rivincita contro il bullismo"
31/01/2026
di Anna Li Vigni
Giacomo Montanari a Radar: “Genova città della cultura europea, senza diventare un parco a tema”
31/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Nasce la Scuola del Territorio della Lega Liguria, al via con Rixi e Garavaglia
31/01/2026
di Carlotta Nicoletti