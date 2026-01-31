Furto da Sbraccia, la titolare Querci: "Il problema è più esteso, c'è una situazione di emergenza"

Un nuovo furto nel cuore dello shopping genovese riaccende l’allarme sicurezza. Il negozio Sbraccia di via Ceccardi è stato preso di mira: due uomini hanno forzato l’ingresso e rubato profumi di alta gamma, dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sintomo di un malessere generale che riguarda la città come ha spiegato Cristina Querci, la titolare ospite a Liguria Live, che ha sollevato anche il problema di via Canevari a Marassi, dove si trova un altro punto vendita e dove la situazione sarebbe fuori controllo tra spaccio e delinquenza.

