Piaggio Aerospace. Venzano (Fim-Cisl Liguria): "Serve incontro con la proprietà, da sette mesi aspettiamo il piano industriale”

“Il 25 febbraio abbiamo definito un nuovo incontro col management di Baykar Piaggio Aerospace con l’auspicio che sia stato approvato nel frattempo il budget che servirà per le attività dei prossimi tre anni, ma deve essere chiaro che in quell’occasione ribadiremo la necessità di avere un confronto anche con la proprietà . Ci viene chiesto di negoziare su accordi consolidati da anni e ottenuti con la contrattazione di II livello ma dall’ altra parte del tavolo siamo ancora fermi a sette mesi fa quando la proprietà aveva presentato durante il confronto al Ministero soltanto alcune linee guida di un piano industriale che doveva essere illustrato a dicembre 2025. Così non è accaduto ed e’ per questa ragione che abbiamo sollecitato e lo faremo ancora un incontro con la Proprietà per capire come e quando l’azienda procederà con le azioni che ci aveva anticipato a partire dagli investimenti nei siti di Genova e Villanova d’Albenga”, spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria

