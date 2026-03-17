Genova, Fiera del Libro: dopo il no a Piazza Matteotti, al vaglio le ipotesi per la sede della prossima edizione

Come anticipato a Telenord, il futuro della Fiera del Libro – in particolare la sede dell’edizione che celebrerà il centenario della manifestazione – resta ancora in fase di definizione. A fare il punto è stata l’assessora al Commercio, Tiziana Beghin, intervenuta in consiglio comunale.

Al centro del dibattito c’è l’utilizzo degli spazi pubblici, in particolare di piazza Matteotti, tornata oggetto di una rinnovata attenzione da parte dell’amministrazione. Proprio per questo, ha spiegato Beghin, diventa necessario adottare criteri oggettivi, trasparenti e programmabili per la concessione delle piazze storiche. Una linea che rende di fatto impossibile garantire l’uso esclusivo della piazza per la Fiera.

I librai avevano avanzato la richiesta di tornare proprio in piazza Matteotti oppure, in alternativa, di utilizzare largo Pertini. Tuttavia, il Comune ha proposto una diversa soluzione, individuando nel Porto Antico un possibile spazio per ospitare l’evento.

Restano dunque due le ipotesi attualmente al vaglio, entrambe accompagnate da alcune criticità. Largo Pertini presenta problemi legati soprattutto all’impatto visivo, che dovrà essere valutato dalla Soprintendenza. Il Porto Antico, invece, pur avendo raccolto pareri largamente positivi tra gli operatori, non riesce ancora a mettere tutti d’accordo.

Tra i principali nodi da sciogliere emergono, oltre all’impatto estetico, anche le tempistiche di occupazione degli spazi e la possibile sovrapposizione con altri eventi cittadini. Elementi che, di fatto, sembrano escludere definitivamente piazza Matteotti dalle opzioni disponibili.

“Dobbiamo procedere con attenzione – ha sottolineato Beghin –. Piazza Matteotti viene concessa solo in casi eccezionali e non può essere riservata in via esclusiva”. Una posizione che ha portato l’amministrazione a esprimere parere negativo sull’ordine del giorno presentato dall’opposizione, che chiedeva di impegnarsi per riportare la Fiera proprio nella storica piazza.

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