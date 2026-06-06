La Regione Liguria investe nelle competenze delle start up

Nuove opportunità per le start up liguri. Regione ha approvato un bando, che sarà attivo dal 20 al 31 luglio accedendo al Sistema 'Bandi On Line' di Filse (offline dal 6 luglio), per favorire il rafforzamento e l'espansione sui mercati. La misura, a valere sull'azione 1.4.1 del PR Fesr Liguria 2021-2027, dispone di una dotazione economica di 300 mila euro e finanzia con contributi a fondo perduto percorsi di formazione specialistica e di acquisizione di servizi ad alto contenuto di conoscenza, oltreché l'introduzione di nuove professionalità.



"Sviluppare competenze, per chi fa impresa oggigiorno, significa rafforzare il proprio ruolo nei mercati di riferimento. Per le start up è un'esigenza ancor più decisiva, per ritagliarsi uno spazio che possa, specie nei primi anni di vita, favorire l'ingresso di nuovi investitori - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione ne è ben consapevole e, con questa nuova misura, accompagna le giovani idee imprenditoriali a rimanere e crescere in Liguria".



L'agevolazione può coprire al massimo l'80% dell'investimento effettuato, con importi concedibili che possono raggiungere i 30 mila euro a domanda. Sono finanziabili percorsi formativi ad alto contenuto tecnologico (leadership for scale-up, dual-use & deep tech training, growth hacking & scaling, internazionalizzazione, trasformazione digitale e green), servizi specialistici ad alto valore aggiunto (mentorship e coaching strategico, infrastrutture e validazione tecnologica, audit tecnologico e digitale, servizi legali in fase di scale-up) e introduzione di nuove professionalità (temporary manager e temporary chief technology officer per un periodo di almeno 6 mesi).



Per accedere ai benefici previsti, le start up innovative dovranno risultare, al momento della domanda, regolarmente iscritte (e con posizione attiva) nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese istituita presso le Camere di Commercio, dedicata specificamente alle Start-Up Innovative. Sono ammissibili a cofinanziamento regionale i progetti afferenti agli ambiti tecnologici della "Smart Specialisation Strategy" (S3) per il periodo di programmazione 2021-2027

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