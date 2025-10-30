Regione Liguria e Portofino invitano Taylor Swift nel Borgo

La Regione Liguria e il Comune di Portofino hanno rivolto un invito ufficiale a Taylor Swift a visitare il celebre borgo del Tigullio, dopo che la popstar americana ha citato Portofino in un verso della sua canzone “Elizabeth Taylor” (“Portofino was on my mind”).

L’annuncio è arrivato durante la presentazione della nuova Portofino App, lo strumento digitale pensato per aiutare i visitatori a pianificare al meglio la loro esperienza nel borgo.

Portofino entra infatti nell’era digitale. È stata presentata nella Sala Trasparenza della Regione Liguria la “Portofino Official App”, una nuova applicazione gratuita che promette di rivoluzionare l’esperienza dei visitatori e il modo in cui il Comune gestisce i flussi turistici.

Funzioni – L’app, disponibile gratuitamente, si installa con un solo clic e senza registrazioni complesse: basta indicare la propria nazionalità. I contenuti, in italiano e inglese, saranno presto tradotti in più lingue per accogliere turisti da tutto il mondo. Grazie alla geolocalizzazione, i visitatori riceveranno in tempo reale informazioni, curiosità e audio-guide sui luoghi più iconici del borgo — dal Faro alla Piazzetta — con anche foto e video d’epoca che mostrano com’era Portofino nel passato.

Tecnologia – Il sistema di geofencing permette all’app di inviare notifiche automatiche quando l’utente si trova vicino a un punto d’interesse. Chi preferisce non attivare la localizzazione potrà comunque accedere alle informazioni inquadrando i QR code disposti lungo il percorso.

Gestione dei flussi – L’app non è solo un supporto turistico: consente al Comune di monitorare in tempo reale la distribuzione dei visitatori, contribuendo alla tutela e alla sostenibilità del borgo. Nelle fasi successive sarà integrata con funzioni di mobilità intelligente, come prenotazioni dei parcheggi e servizi di carpooling e motopooling.

Le dichiarazioni – «Nell’era della digitalizzazione è giusto che anche Portofino abbia un’app dedicata», ha dichiarato Luca Lombardi, assessore regionale al marketing territoriale. Per il vicesindaco Giorgio D’Alia, si tratta di «uno strumento utile sia ai turisti sia all’amministrazione».

E ringraziando ironicamente anche Taylor Swift, che ha citato il borgo in un recente brano, il vicesindaco D'Alia ha detto:“Speriamo che Taylor venga presto a trovarci, lavoreremo per accoglierla come ospite nella nostra Portofino”. Anche l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi ha espresso entusiasmo per l’invito, sottolineando come “una visita della cantante sarebbe una splendida occasione per valorizzare ancora di più l’immagine internazionale della Liguria”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.