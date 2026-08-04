Regione: incrementato di un milione il bando per l'innovazione nell'agricoltura

Regione Liguria incrementa di un milione la dotazione finanziaria del bando Sostegno ai gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (Pei Agri). Grazie al nuovo stanziamento, la dotazione complessiva del bando sale a oltre tre milioni, consentendo di finanziare tutte le 24 domande risultate ammissibili.

"La Liguria continua a investire nell'innovazione del comparto agricolo - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana - sostenendo le imprese che scelgono di crescere attraverso ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico. L'incremento delle risorse ci permette di finanziare tutte le progettualità ammissibili, comprese quelle che inizialmente non avevano trovato copertura economica".

I progetti finanziati coinvolgono imprese agricole, enti di ricerca e Università con l'obiettivo di favorire il trasferimento delle conoscenze scientifiche al sistema produttivo attraverso attività sperimentali e azioni pilota. Gli interventi riguardano ambiti strategici per l'agricoltura ligure, dalla floricoltura alle piante aromatiche, dall'olivicoltura alla viticoltura, fino alla zootecnia e all'economia circolare. Tra le iniziative previste figurano l'impiego dei droni per la difesa fitosanitaria di vigneti e oliveti, l'utilizzo di biostimolanti per migliorare le produzioni, nuove strategie contro le emergenze fitosanitarie, sistemi innovativi per la prevenzione degli attacchi dei predatori negli allevamenti, tecniche per aumentare la resilienza delle produzioni foraggere. E, ancora, lo sviluppo di nuove varietà floricole e di piante aromatiche, sistemi di illuminazione a Led e irrigazione intelligente, substrati innovativi per ridurre l'impiego della torba e modelli di economia circolare per la valorizzazione dei sottoprodotti agricoli.

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