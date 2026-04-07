Regione, consiglieri opposizione lasciano l'aula per incontrare lavoratori Amt
di Redazione
L'opposizione ha deciso di abbandonare l'aula dove era in corso la seduta odierna del consiglio regionale dopo che il presidente del consiglio Balleari ha spiegato che i lavoratori Amt presenti oggi saranno auditi a fine seduta e non al termine della discussione andata in scena sui possibili interventi economici di Regione Liguria in merito al salvataggio dell'Amt.
Tutti i consiglieri regionali hanno poi incontrato i lavoratori all'esterno dell'aula Sandro Pertini.
Dopo l'incontro durato una ventina di minuti, i consiglieri d'opposizione sono rientrati in aula.
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