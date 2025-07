Regione, Bucci: “Bilancio solido, anticiperemo i fondi ministeriali per sostenere imprese e cittadini”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Marco Bucci commenta le prospettive del bilancio regionale: "La Regione ha un’ottima capienza di cassa, come dimostra il bilancio: ci sono circa 400 milioni disponibili, soldi dei cittadini che non devono rimanere inutilizzati in banca. Usare bene la cassa, per chi può, è una scelta giusta. Le aziende saranno ben contente di questo intervento. Lunedì ci incontreremo con il Comune per definire come gestire tutto al meglio".

"Domani ci sarà un passaggio importante. Non potevo anticipare cifre superiori ai 30 milioni, ma da questo punto di vista ci sono buone notizie. Lunedì, durante una riunione con i colleghi, potremo definire meglio le prossime mosse. Avremo anche documenti che dimostrano gli emendamenti approvati e la possibilità di anticipare i finanziamenti ministeriali".

Per quanto riguarda la crisi Amt e la mossa del CdA, "Avranno avuto i loro motivi. Io non ne so nulla, sono completamente fuori da questo discorso. Personalmente non l’avrei mai fatto. Ma se è successo, è successo.".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.