Regionali, sono 29 i candidati di Orgoglio Liguria a sostegno di Bucci: "Siamo noi i veri progressisti"

"Lavoriamo sui fatti, non sulle ideologie, siamo noi i veri progressisti non gli altri che non vogliono fare nulla e vanno verso la decrescita ' infelice'" - con questa frase il candidato presidente alle elezioni regionali per il centrodestra Marco Bucci saluta i 29 candidati della lista Orgoglio Liguria, che sostiene il sindaco di Genova.

Ventinove uomini e donne pronti a mettersi, come recita il motto della campagna elettorale, "Al lavoro per la Liguria": "Vi ringrazio perché metterci la faccia non è una cosa da tutti, vuol dire prendersi una responsabilità, caricarsi uno zaino sulle spalle e poi arrivare all'obiettivo. Io farò il presidente certamente, anche se qualcuno fa gli scongiuri, e vorrei fare il secondo mandato. Ma il presidente non si può fare da solo, è impossibile. Lo farò assieme a tutti voi, assieme a tutto il supporto che c'è in Liguria da parte di decine e decine di persone che vedono il loro futuro ancorato a un modo di lavorare, a un modo di pensare, a tutta una serie di progetti che noi vogliamo siano portati a termine". - ha concluso Bucci





Ecco i ventinove candidati suddivisi per provincia.

SPEZIA

Marco Ceglie, Antonio Cimino, Marco Frascatore, Mercedes Miran Rodriguez, Nadia Zaborra;

GENOVA

Stefano Anzalone, Manuela Arata, Federico Barbieri, Giovanni Boitano, Claudio Burlando, Ilaria Carassale, Stefania Cosso, Katia D'Avanzo, Elisabetta Garetti, Federico Giacobbe, Federico Massari, Salvatore Muscatello, Andrea Spadoni, Francesca Taliani, Luigi Valdenassi, Tiziana Zito;

SAVONA

Stefania Cosso, Gianluca Gandalini, Donatella Oldano, Giuseppe Rappa, Paolo Rossi;

IMPERIA

Angela Marano, Laura Mascarello, Giossi Massa, Walter Sorriento