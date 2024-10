Regionali, scintille Bucci-Orlando all'Expo' Fontanabuona: "Se dici il falso ne risponderai", "Scappi e sei maleducato"

Scintille fra Marco Bucci e Andrea Orlando all'apertura della 40a edizione dell'Expo' della Fontanabuona e Valli del Levante, in programma nei padiglioni di Calvari a San Colombano Certenoli, fino a domenica.

In margine al taglio del nastro, i due candidati alla presidenza della Regione si sono affrontati dialetticamente sui principali temi della campagna elettorale, dalla diga alla gronda alle infrastrutture. Quindi i due si sono congedati in modo tutt'altro che cordiale, il candidato del centrosinistra ha lasciato rapidamente il sito della manifestazione, diretto ad altri appuntamenti.

"Vuoi litigare?", "Lasciami stare". "Dici falsità", "Scappi e sei maleducato" sono state alcune delle frasi che i due si sono scambiati, in margine a quella che doveva essere una festa inaugurale. "Io non pago biglietti gratis verso l'estero, non faccio come avete fatto voi. Io non mi faccio fare soldi dai concessionari", "Io sono sempre rimasto in Liguria, mentre a Reggio Emilia io non ci sono andato" sono alcune delle frasi ascoltate da molte persone e documentate in video.

"in tanti anni di vita politica non ero mai stato così imbarazzato, stupito, sorpreso. Il mio avversario, il sindaco della città metropolitana, nelle sue funzioni, mentre è presente a una cerimonia che inaugura un'Expo, mi ha aggredito, mi ha provocato, ha cercato di buttarla in rissa. Non credo che i liguri meritino questo e non credo neanche che davvero dobbiamo scadere a questo livello da bulletti di terza media" commenta Andrea Orlando.

“Il sindaco di Genova, Marco Bucci, nelle sue vesti istituzionali di sindaco della Città metropolitana, nel corso dell'inaugurazione dell’Expo della Fontanabuona ha trovato il tempo, ancora una volta, di aggredire il candidato del centrosinistra Andrea Orlando con fare da bullo, come se una iniziativa pubblica fosse cosa sua. Un'aggressione espressione di bullismo istituzionale. Questo sono loro, questa è la destra, questa la deriva trumpiana di Bucci, intollerante alle opinioni degli avversari e capace solo di aggredire in assenza di argomenti. Ancora una volta, invece di parlare dei problemi dei liguri, ai tempi di attesa per una visita specialistica o un esame diagnostico; del lavoro sempre più povero, con un ligure su 10 e un bambino su 5 in condizioni di povertà assoluta, il doppio della media nazionale, solo a Genova sono 30.000 su circa 560.000 abitanti le persone in povertà, ecco, invece di pensare a questo di guardare ai liguri ai loro reali bisogni Bucci non trova modo migliore di impiegare il suo tempo se non aggredendo e provocando l’avversario. L’ennesima prova della sua debolezza e incapacità di confronto”, così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Luca Garibaldi dopo l’aggressione di Orlando da parte di Bucci all’Expo della Fontanabuona.