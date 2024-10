Regionali, Bucci: "Lunedì o martedì presenteremo il programma, ma non lo faremo a Genova"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Lunedì o martedì presenteremo il nostro programma, lo faremo in un luogo importante ma non a Genova" - lo anticipa il candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Liguria Marco Bucci, a margine della presentazione dei 29 candidati della lista civica Orgoglio Liguria, a sostegno del sindaco. "Un programma in cui ci saranno tantissime cose, a differenza dei nostri avversari che hanno solo alleanze fatte per vincere. Non ho ancora capito per esempio se il nuovo Galliera lo vogliono fare o no, ieri Orlando ha detto che è stato finanziato e quindi si fa, vorrei sapere cosa dice Sansa, ma soprattutto cosa dice Pirondini - senatore del M5s - perché sta zitto: ha fatto una campagna di quattro anni dicendo che non vuole il nuovo Galliera, e oggi cosa dice? Che va cambiato il progetto? Aspettiamo altri sette anni come la Gronda? L’atteggiamento di queste persone è questo: non vogliono fare nulla. Faccio una boutade: mi iscrivo al Movimento Cinque Stelle se vogliono fare le opere”.

Bucci che poi commenta la polemica nata dopo le parole del candidato Nicola Morra a Il Foglio, in cui ha tirato in ballo la salute del sindaco: "Gli ho telefonato, io non ho nulla contro di lui, ci siamo parlati come due candidati con lo stesso ruolo. Mi ha confermato quello che ha detto ufficialmente - ovvero che il quotidiano ha travisato le parole di Morra - niente di più, non c'è nessun problema. Sinceramente mi danno più fastidio e il voltastomaco le cose che vedo false nei miei confronti da parte della sinistra".