Regionali, Morra a Telenord: "Parlato con Bucci, chiarito malinteso sulla sua salute"

Intervenuto a TgnToday a Telenord, Nicola Morra, candidato alla presidenza della Regione Liguria per UpC, dice la sua, a poche ore dalla controversia sulle sue parole, riportate giovedì dal Foglio, sulla salute di Marco Bucci. "Io il primo a parlarne in modo aperto? No, il primo che ne ha parlato è stato lo stesso Marco Bucci il 12 settembre. Tant'è che io, che ieri sera ho sentito il sindaco Bucci con cui c'è stata un'intesa cordiale che verrà ribadita anche pubblicamente, ho fatto al sindaco i complimenti perché, esattamente come si pretende nei paesi anglosassoni, lui ha notificato alla città e a tutta la comunità ligure che aveva un piccolo problema che io per primo mi auguro possa essere risolto efficacemente. E' stato operato, gli hanno asportato una trentina di linfonodi e via dicendo e sappiamo tutti e io gli ho dato merito di quanto detto".

PROBLEMA POLITICO - "Sempre conversando con Bucci, gli ho mosso un rilievo politico: nel caso dovesse essere eletto, Bucci riporterà le elezioni alla città di Genova e questo francamente non mi sembra correttissimo, tant'è che lui politicamente ha replicato 'Ma perché, per il deputato Orlando non è così?'. Ma Orlando èstato eletto con il listino e pertanto, qualora venga eletto Orlando non ci saranno elezioni suppletive".

ACCOSTAMENTO ALLA SANTELLI - Quanto all'accostamento tra Bucci e Jole Santelli, presidente della Regione Calabria scomparsa dopo 8 mesi di mandato, Morra respinge le accuse di cattivo gusto. "Il riferimento a Santelli è stato fatto dall'articolista: sarei stato proprio cretino a rimettermi nell'angolo. E allora cerchiamo di essere razionali. Io, a precisa domanda se mi avessero fatto domande su Pippo Franco o Claudio Villa, avrei dovuto rispondere su Pippo Franco o Claudio Villa. All'epoca le mie parole (sulla Santelli, NdR) erano state registrate e proposte in diretta radio, per cui ho detto semplicemente se si torna anticipatamente al voto, non c'è da stupirsi. E Bucci stesso, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha detto: se saranno tre anni darò il massimo, se saranno cinque darò il massimo, se avrò dieci anni di vita me ne andrò anche in barca e io gli auguro che ce l'abbia".

TRANELLO - "Quando mi ha chiamato Simone Canettieri, che non mi chiamava da tanto, tanto tempo, gli ho anticipato: io non rilascio alcuna intervista, se vuoi ti parlo, ma non rilascio alcuna intervista. Quindi divulgare una registrazione se non c'è il consenso del registrato, qualche problema mi pare che ci sia. Non ho rilasciato alcuna intervista - conclude - perché so che da certe persone devo attendermi dei tranelli".