Eccellenze liguri: l'Antico Forno a legna da Carlo e il canestrello di Montebruno

di Redazione

Quella della pasticceria è un'arte fatta di tempi, calore, lievitazioni e passione. Una scienza delicata, dove gli ingredienti sono importanti quanto la mano di chi li lavora

Gustare i dolci dell'Antico Forno a legna da Carlo vuol dire rivivere un tempo antico, ma che vive ancora grazie a ricette che si tramandano da generazioni.

Il canestrello di Montebruno: una ricetta vecchia 150 anni

Ufficialmente il forno esiste dal 1886, ma la ricetta del suo canestrello, il cui gusto ha reso celebre la produzione dolciaria di Montebruno, risale addirittura a qualche decennio prima, e la fa risalire alla bisnonna Romilda. "Quattro semplici ingredienti che sono i nostri da sempre", ci racconta Ida Mangini, che assieme al marito Carlo Barbieri porta avanti la storia del forno e della famiglia Barbieri, giunta ormai alla quinta generazione. "Noi utilizziamo soltanto farina, burro, zucchero e tuorlo d'uovo. C'è chi usa il lievito, chi anche l'albume. Non esiste una ricetta unica, ma noi portiamo avanti la nostra tradizione, perché quello è il sapore che ci contraddistingue".

Una vita e un lavoro votato alla qualità

Una delle cose più interessanti che sono emerse dalla nostra chiacchierata con Ida è che l'Antico Forno a legna da Carlo ha sempre scelto di non rivendere i propri prodotti nella grande distribuzione. "Il mercato pretende dei prezzi che una produzione come la nostra non può sostenere. Avremmo dovuto mettere da parte la qualità, ma quello è il nostro marchio di fabbrica. Non abbiamo mai voluto tradire la nostra filosofia."

La tradizione della pasticceria genovese

Ma non ci sono soltanto i canestrelli: "un'altra nostra produzione sono i baci di Montebruno, il cui impasto si ottiene con nocciole tritate, farina e tuorlo d'uovo e poi farciti con crema di nocciole, per consentire al dolce di mantenere la sua morbidezza. Ti invoglia ad assaggiarne sempre un altro" ci racconta ancora Ida, e le sue parole ci fanno immaginare quella consistenza granulosa e cremosa dei suoi amati Baci. Parole che raccontano un lavoro fatto soprattutto di passione. Tutti i prodotti da forno, come le colombe e i panettoni, sono fatti con lievito madre vivo. Per ogni prodotto viene utilizzato un determinato legno nobile della Valtrebbia: faggio, carpino o quercia.

Una cura e un amore infinito per la qualità. Se passate da Montebruno, o nel negozio di Genova in Via Dodici Ottobre 22R, gustate i suoi prodotti. Rivivrete il gusto unico e antico della pasticceria ligure, una delle grandi eccellenze del nostro territorio.