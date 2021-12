La vera ricetta del pesto? Ce ne parla la Compagnia del Pesto

di Redazione

Azienda attiva dal 2008 sul territorio genovese, la Compagnia del Pesto si è sempre posta un obiettivo ambizioso: produrre pesto artigianale per la grande distribuzione.

Oggi il suo pesto è considerato tra i migliori del mercato e lo si può assaggiare nei migliori ristoranti della Liguria.

Ma cosa rende il loro pesto una garanzia per le attività liguri e per i consumatori finali?

Il rispetto delle tradizioni: 7 semplici ingredienti

Abbiamo chiesto ad Aldo Milfa, fondatore dell'azienda artigianale, quali siano questi ingredienti. Noti per molti (ma non per tutti) sono un requisito minimo necessario per un pesto di qualità. Ma non bastano i giusti ingredienti: serve l'eccellenza!

Olio Extravergne d'oliva

Basilico DOP

Parmigiano Reggiano DOP

Pecorino Romano DOP

Pinoli italiani

Aglio

Sale

7 semplici ingredienti, nella giusta proporzione, danno a ogni pesto il suo gusto inconfondibile. Quindi quale dosaggio rende il pesto della compagnia così apprezzato? Ovviamente ogni ricetta che si rispetti, conserva i suoi segreti.

Un'eccellenza del territorio genovese, che vuol portare avanti il proprio lavoro artigianale nel laboratorio composto da quattro persone. Grazie alla parternship con l'azienda di famiglia, Aldo Milfa si avvale di un'esperienza affermata nella distribuzione per il canale HORECA che dura da 40 anni, nota in tutta Genova grazie alla distribuzione capillare.

La Compagnia del Pesto punta a incrementare la propria produzione, continuando a concentrarsi sulla qualità e non sul numero di prodotti, in completa controtendenza con il mondo della produzione industriale, sempre più affollata di artcoli alimentari e meno focalizzata sulla qualità.

"le uniche salse che produciamo sono il pesto e la salsa di noci. Facciamo poche cose, ma le facciamo al meglio della nostra esperienza e capacità. E' così che ci piace lavorare."

E voi avete mai assaggiato le salse della Compagnia del Pesto?