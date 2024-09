Regionali: Lega presenta i candidati nel collegio della Spezia

Sono stati presentati oggi a Lerici i candidati della lista Lega della provincia della Spezia in vista delle prossime elezioni del 27 e 28 ottobre. Oltre ai candidati era presente anche il segretario della Lega in Liguria e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

“Siamo al fianco di Marco Bucci nella battaglia per portare a casa la presidenza della Regione Liguria - così la Senatrice Stefania Pucciarelli, candidata nella lista Lega della provincia della Spezia - Non possiamo permetterci di tornare indietro di 15 anni ad una regione completamente ferma e con un’economia paralizzata. Ci sono opere avviate e vogliamo che procedano speditamente, questo non accadrebbe con l’amministrazione della nostra regione in mano a quell’accozzaglia che non ha nulla in comune se non la volontà di bloccare le opere, cosa che è già stata dichiarata dal M5S. Per un senso di responsabilità e per il bene della nostra regione scendiamo in campo a supporto di Marco Bucci. La nostra è una squadra fatta da amministratori e professionisti, ma soprattutto di persone che hanno a cuore il nostro territorio e la nostra regione, pronti a mettere in campo tutto l’impegno necessario per la vittoria di Marco Bucci come presidente della Regione Liguria”.

La lista dei candidati:

Stefania Pucciarelli, Senatrice e Segretario della Lega in provincia della Spezia, Presidente della Commissione Straordinaria Diritti Umani in Senato, Capogruppo della Lega per la Commissione Affari Esteri Difesa del Senato, già Sottosegretario di Stato alla Difesa, nata il 06-03-1967

Patrizia Saccone, Assessore allo Sviluppo Economico, all’Urbanistica, Politiche Comunitarie, Lavoro, Università, Ricerca e Miglio Blu del Comune della Spezia, Psicologa e membro del comitato tecnico scientifico dell’ITS La Spezia, nata il 01-12-1974

Lorenzo Brogi, Assessore con delega ai Servizi Sociali, Tutela Animali e Pubblica Istruzione del Comune della Spezia ex funzionario della riscossione e project manager, nato il 18-05-1982

Costantino Eretta, ex vicesindaco e Assessore del Comune di Sarzana e Direttore di struttura semplice presso l’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, nato il 29-03-1976

Jacopo Ruggia, Graduato Marina Militare che ha partecipato a missioni all’estero, Consigliere Provinciale della Spezia e Consigliere Comunale a Vezzano Ligure, nato il 7-04-1985.