Reggiani (IRO): "Tanti investimenti nel 2025, ecco le novità del 2026"

Numerosi investimenti eseguiti nel 2025 e tante novità avviate nel 2026, tra cui il servizio di invio online di immagini e referti di esami diagnostici con azzeramento dei tempi di attesa dei CD, l'incremento di medici specialisti IRO Radiologia e IRO Servizi, inteso come allargamento medico su tutte le branche di medicina, la conferma del servizio di accesso diretto, senza prenotazione, al Centro dalle 10 alle 16 per esami radiologici generali e con la novità dell'inserimento di TAC senza mezzo di contrasto ed ecografie.

Sono alcuni degli argomenti trattati nell'ultima puntata di Salute Sanità, in onda su Telenord e telenord.it, con il dottor Luca Reggiani, direttore sanitario di IRO Centro Diagnostico (Torre San Vincenzo, Genova Brignole).

Ecco la video intervista integrale.





